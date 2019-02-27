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Анна Седокова кардинально сменила имидж

Анна Седокова кардинально сменила имидж
08:58 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Совсем недавно певица Анна Седокова жаловалась на то, что в ее жизни началась своеобразная черная полоса, из-за чего она начала чувствовать себя ужасно.

Певица поразила изменениями во внешности на свежем фото.

Многие поклонники предположили, что настроение у артистки ухудшилось из-за судебных разбирательств с бывшим мужем, который хотел забрать у нее сына. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что у матери, живущей в постоянном страхе потери ребенка, развилась депрессия. 

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Тем не менее, артистка не поддалась плохому настроению, а начала активно с ним бороться, а в последние дни она особенно много репетирует, занимается спортом и читает научно-популярные книги. Сегодня артистка показала, что даже кардинально изменила имидж из-за проблем в жизни. Судя по новому фото, каштановые волосы звезды превратились в белые, а поклонники звезды только восхитились этим ее смелым экспериментом. Впрочем, пока не ясно, действительно ли покрасилась Седокова или пока лишь примерила парик.

Как сообщалось ранее, Бывший ангел Victoria’s Secret, бразильская модель 37-летняя Адриана Лима побывала на вечеринке Hollywood For Science Gala в Лос-Анджелесе. Мероприятие поддерживает Институт окружающей среды и екологии UCLA.

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Знаменитости, Седокова, Имидж, Новый имидж Анны Седоковой.
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