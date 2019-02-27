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Миранда Керр заподозрили в третей беременности

Миранда Керр заподозрили в третей беременности
12:38 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитую модель, экс-ангела Victoria's Secret Миранду Керр заподозрили в третьей беременности.

Модель заинтриговала своих поклонников новыми фото.

Слухи о скором прибавлении в семействе спровоцировали новые фото, появившиеся на страничке модели в сети. На снимках Миранда в белой футболке и розовых лосинах сидит в позе для медитации. Многие поклонники Миранды обратили внимание на область ее живота, которая, по их мнению, слегка округлилась. 

 
 
 
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Monday morning meditation

Публикация от Miranda (@mirandakerr)

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Отметим, что Миранда в мае прошлого года во второй раз стала мамой. У нее и ее 28-летнего супруга, миллиардера Эвана Шпигеля родился сын. Для Эвана это первый ребенок, а для Миранды второй. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.

Напомним, Американский журнал Billboard назвал новую самую популярную женщину Instagram. Певица Селена Гомес уступила позиции своей коллеге Ариане Гранде, которая получила аж на 19 тысяч подписчиков больше!

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Беременность, Модель, Миранда Керр, Знаменитости.
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