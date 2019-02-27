Анджелина Джоли вышла в свет со всеми шестью детьми

Новости шоу бизнеса: Вместе с шестью детьми Анджелина попозировала для фотографов на фоне постера фильма и отправилась на встречу с актерами.

В последние пару лет Анджелину Джоли редко видели сразу со всеми ее детьми. Актриса либо навещала старших сыновей, либо брала младших девочек на шопинг в магазин и в ресторан, но прошедший вечер понедельника стал исключением. Джоли провела специальный показ фильма от Netflix "Мальчик, который обуздал ветер" в Нью-Йорке и привела на него 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 12-летнюю Шайло и 10-летних Вивиан и Нокса.

Как ведущая мероприятия, она представила публике звезду "Доктора Стрэнджа" Читевела Эджиофора, для которого "Мальчик, который обуздал ветер" стал дебютной режиссерской работой. К актерам присоединился Уильям Камквамба, по чьим мемуарам и была поставлена картина. Участники встречи обсудили фильм, рассказывающий реальную историю Камквамба, который, будучи еще мальчиком, построил ветряную мельницу, чтобы спасти свою деревню от голода.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от popcornews_ru (@popcornews_ru) 27 Фев 2019 в 3:31 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от popcornews_ru (@popcornews_ru) 27 Фев 2019 в 3:24 PST

Тема фильма оказалась близка Джоли, ведь уже много лет актриса является послом доброй воли ООН и посещает бедные африканские страны с гуманитарной помощью. Более того, в 2005 году она удочерила свою первую дочь Захару в Эфиопии, когда той было всего полгода, а еще через год в Намибии родилась Шайло.

Как сообщалось ранее, На днях практически неузнаваемая Дрю Бэрримор была замечена в Нью-Йорке по дороге на съемочную площадку своего нового фильма The Stand In ("Дублер").