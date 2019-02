Отпечаток руки Кейт Уинслет сохранился спустя 20 лет

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон на своей странице в Twitter разместил занимательное фото – на снимке изображен автомобиль, на стекле которого остался отпечаток, который Кейт Уинслет оставила во время съемок знаменитой любовной сцены с Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник".

Джеймс Кэмерон, режисер, извесвестный по фильмам "Аватар", "Терминатор" и, конечно же "Титаник", на днях разместил весьма занимательное фото в своем Twitter-аккаунте. На фото - знаменитый автомобиль со сьемок "Титаника". На окне машины отчетливо видно отпечаток руки Кейт Уинслет со сьемок любовной сцены с Леонардо Ди Каприо.

Over 20 years later, the infamous @TitanicMovie handprint is still there – look closely. pic.twitter.com/xN19iHw5cI