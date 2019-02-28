Отпечаток руки Кейт Уинслет сохранился спустя 20 лет

Новости шоу бизнеса: Джэймс Кэмерон выложил себе в Twitter отпечаток руки Кейт Уинслет из знаменитой любовной сцены.

Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон на своей странице в Twitter разместил занимательное фото – на снимке изображен автомобиль, на стекле которого остался отпечаток, который Кейт Уинслет оставила во время съемок знаменитой любовной сцены с Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник".

Джеймс Кэмерон, режисер, извесвестный по фильмам "Аватар", "Терминатор" и, конечно же "Титаник", на днях разместил весьма занимательное фото в своем Twitter-аккаунте. На фото - знаменитый автомобиль со сьемок "Титаника". На окне машины отчетливо видно отпечаток руки Кейт Уинслет со сьемок любовной сцены с Леонардо Ди Каприо.

Over 20 years later, the infamous @TitanicMovie handprint is still there – look closely. pic.twitter.com/xN19iHw5cI — James Cameron (@JimCameron) 25 февраля 2019 г.

"Больше 20 лет прошло, а знаменитый отпечаток все еще там - присмотритесь получше", - написал Джеймс Кэмерон.

Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо обрели популярность после выхода "Титаника", а сам фильм наградили 11 статуэтками на премии "Оскар"