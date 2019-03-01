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Маша Ефросинина раскрыла забавный факт о себе

Маша Ефросинина раскрыла забавный факт о себе
14:07 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Маша Ефросинина решила развеселить своих поклонников.

Знаменитая украинская ведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине и эксперт шоу "Дивовижні люди" Маша Ефросинина на своей странице в Instagram опубликовала фото в стильном леопардовом пальто и раскрыла забавный факт о себе:

"Есть в моей жизнь одна трабл-темаха: я просто каждый мать его, каждый первый глоток кофе из бумажного стакана, проливаю на себя!!! И вот сегодня я неожиданно вывела для себя супер лайфхак! Имя ему – леопардовый жакетик!!! Хочешь, чтобы пятен от кофе на тебе не было видно, носи леопард: проливай на него хоть термос кофе- ходишь по-любому пятнистая!", – с юмором подписала фото Маша и добавила хештег "полезные тренды". 

 
 
 
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Есть в моей жизнь одна трабл-темаха: я просто КАЖДЫЙ, мать его, КАЖДЫЙ первый глоток кофе из бумажного стакана, проливаю на себя!!! И вот сегодня я неожиданно вывела для себя супер лайф хак! Имя ему - леопардовый жакетик!!! Хочешь, чтобы пятен от кофе на тебе не было видно, носи леопард: проливай на него хоть термос кофе- ходишь по-любому пятнистая! #полезныетренды

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

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"Ай, Маша, насмешили", "Мария – вы прекрасны!!!! Так держать!!! Ваша энергия передается и через интернет!!!", "Это суперспособность – во всем видеть позитив и положительные стороны!!!", – пишут поклонники Маши в комментариях к снимку.

Как сообщалось ранее, Во время съемок новейшего супер-шоу "Дивовижні люди", премьера которого состоится 23 февраля в 21:00 на канале "Украина", популярная ведущая и эксперт телепроекта Маша Ефросинина рассказала о том, к чему испытывает слабость.

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Все по теме:

Шоу, Знаменитости, Маша Ефросинина, Дивовижні люди.
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