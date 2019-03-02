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Стильная Оля Фреймут поздравила поклонников с весной

Стильная Оля Фреймут поздравила поклонников с весной
16:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Новое фото Оля опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная украинская телеведущая и мать троих детей Ольга Фреймут очаровала поклонников в сети стильным фото в casual-образе.

На снимке Фреймут собрала волосы назад и надела худи серого цвета с черной курткой сверху. Лицо звезды закрывают солнцезащитные очки. В подписи украинка поздравила поклонников с весной.

 
 
 
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З весною кожного ! Любіть неодмінно , нехай і без взаємності : ефект одинаковий. Перевірено

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Оля Фреймут порадовала удивительным образом

"С весной каждого! Любите непременно, пусть и без взаимности: эффект одинаковый. Проверено", – отметила Оля.

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Instagram, Фото, Весна, Оля Фреймут.
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