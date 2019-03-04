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София Ротару вернулась на сцену после тяжелой болезни

София Ротару вернулась на сцену после тяжелой болезни
12:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 2 марта певица впервые после проблем со здоровьем вышла на сцену. Ротару выступила в Германии на фестивале "Песня года".

София Ротару приняла участие в фестивале Российской и Советской песни "Песня года", который состоялся в Германии.

71-летняя София Ротару, которая в августе 2018 попала в больницу, вернулась к концертной деятельности. Тогда медики диагностировали гипертонический криз. Об этом сообщил ее директор в Instagram.

 
 
 
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София Ротару приняла участие в фестивале Российской и Советской песни «Песня года», который состоялся в Германии. Как всегда, несравненная, выглядит потрясающе! Судя по по аплодисментам зрителей, у меня сложилось впечатление, что только ее и ждали )) #народнаяартистка #СофияРотару #песняГода #Россия #Германия #Украина #гастроли #тур @sofiarotaru.official

Публикация от Сергей Лавров (@sergeylavrov_artkreml)

"София Ротару приняла участие в фестивале Российской и Советской песни "Песня года", который состоялся в Германии. Как всегда, несравненная, выглядит потрясающе! Судя по по аплодисментам зрителей, у меня сложилось впечатление, что только ее и ждали", - написал Сергей Лавров.

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Ведущими концерта в Дюссельдорфе были Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Среди участников - Николай Басков, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Таисия Повалий и многие другие.

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София Ротару, Певица, Болезнь Софии Ротару.
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