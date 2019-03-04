Влад Яма поделился фото в необычном образе

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Влад Яма поделился забавным фото.

Известный украинский танцор, член жури танцевального шоу "Танцы со звездами", и тренер юмористической программы "Лига Смеха" Влад Яма не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни.

Однако, время от времени на его странице в социальной сети Instagram все появляются новые фото. Так и в этот раз танцор поделился забавным снимком, сделанным, видимо, во время какого-то светского мероприятия или корпоратива.

Переглянути цей допис в Instagram А ТЫ уже написал что «весна пришла»?... Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official) 2 Бер 2019 р. о 7:07 PST

На своей странице в социальной сети Влад Яма выложил фотографию, на которой предстал на обзор публики в необычном, и даже комичном образе. На снимке танцор появился в нарядном сером костюме-тройке с белой рубашкой, но без галстука или бабочки. Шоумен держит в одной руке микрофон, а второй куда-то показывает с очень серьезным выражением на лице.

В подписи к фотографии Влад Яма шутливо написал: "А ТЫ уже написал, что "весна пришла"?". Многочисленные поклонники звездного танцора не остались равнодушны к такому милому фото и принялись активно его обсуждать. Фанаты в восторге от забавного образа своего любимца и засыпают его комплиментами в комментариях.