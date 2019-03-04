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Влад Яма поделился фото в необычном образе

Влад Яма поделился фото в необычном образе
18:58 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Влад Яма поделился забавным фото.

Известный украинский танцор, член жури танцевального шоу "Танцы со звездами", и тренер юмористической программы "Лига Смеха" Влад Яма не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни.

Однако, время от времени на его странице в социальной сети Instagram все появляются новые фото. Так и в этот раз танцор поделился забавным снимком, сделанным, видимо, во время какого-то светского мероприятия или корпоратива.

 
 
 
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А ТЫ уже написал что «весна пришла»?...

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Влад Яма поделился снимками с романтического путешествия с женой

На своей странице в социальной сети Влад Яма выложил фотографию, на которой предстал на обзор публики в необычном, и даже комичном образе. На снимке танцор появился в нарядном сером костюме-тройке с белой рубашкой, но без галстука или бабочки. Шоумен держит в одной руке микрофон, а второй куда-то показывает с очень серьезным выражением на лице.

В подписи к фотографии Влад Яма шутливо написал: "А ТЫ уже написал, что "весна пришла"?". Многочисленные поклонники звездного танцора не остались равнодушны к такому милому фото и принялись активно его обсуждать. Фанаты в восторге от забавного образа своего любимца и засыпают его комплиментами в комментариях.

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Instagram, Знаменитости, Стиль, Влад Яма, Прикол.
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