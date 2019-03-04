Влад Яма поделился фото в необычном образе

Известный украинский танцор, член жури танцевального шоу "Танцы со звездами", и тренер юмористической программы "Лига Смеха" Влад Яма не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни.
Однако, время от времени на его странице в социальной сети Instagram все появляются новые фото. Так и в этот раз танцор поделился забавным снимком, сделанным, видимо, во время какого-то светского мероприятия или корпоратива.
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На своей странице в социальной сети Влад Яма выложил фотографию, на которой предстал на обзор публики в необычном, и даже комичном образе. На снимке танцор появился в нарядном сером костюме-тройке с белой рубашкой, но без галстука или бабочки. Шоумен держит в одной руке микрофон, а второй куда-то показывает с очень серьезным выражением на лице.
В подписи к фотографии Влад Яма шутливо написал: "А ТЫ уже написал, что "весна пришла"?". Многочисленные поклонники звездного танцора не остались равнодушны к такому милому фото и принялись активно его обсуждать. Фанаты в восторге от забавного образа своего любимца и засыпают его комплиментами в комментариях.