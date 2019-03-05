Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью

Новости шоу бизнеса: Бен Аффлек поделился своими проблемами с алкоголем и отношениями с бывшей женой.

Несколько дней назад актер Бен Аффлек стал гостем на популярном шоу Today, на котором признался, как ему удалось победить алкоголизм и вернуть уважение поклонников.

"На самом деле меня не беспокоят разговоры об алкоголизме. Это часть моей жизни. Это то, с чем мне приходится иметь дело. Проблема не поглощает меня целиком, но она требует от меня упорной работы", - поделился Бен.

“It’s about yourself, your life, your family. And you know, people – we encounter these kinds of hurdles – and we have to deal with them.” @BenAffleck on alcohol addiction pic.twitter.com/KgWxvjCs3F — TODAY (@TODAYshow) 4 марта 2019 г.

Также стоит вспомнить, что еще четыре месяца назад актер подтвердил слухи о том, что прошел курс лечения от зависимости алкоголем. Бен поделился, что наибольшую поддержку ему оказала Дженнифер Гарнер, бывшая жена актера. Несмотря на развод, им удалось сохранить дружеские отношения с бывшей супругой.

Актер добавил: "Она замечательная. Мать ваших детей всегда будет самым важным человеком в вашей жизни. И это хорошо. Мне повезло, что у моих детей такая прекрасная мама. Надеюсь, я тоже хороший отец, ведь отцы также важны. Мы обязаны быть рядом с детьми, быть частью их жизни".