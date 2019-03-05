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Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью
Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью

Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью

Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью
17:14 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Бен Аффлек поделился своими проблемами с алкоголем и отношениями с бывшей женой.

Несколько дней назад актер Бен Аффлек стал гостем на популярном шоу Today, на котором признался, как ему удалось победить алкоголизм и вернуть уважение поклонников.

"На самом деле меня не беспокоят разговоры об алкоголизме. Это часть моей жизни. Это то, с чем мне приходится иметь дело. Проблема не поглощает меня целиком, но она требует от меня упорной работы", - поделился Бен.

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Также стоит вспомнить, что еще четыре месяца назад актер подтвердил слухи о том, что прошел курс лечения от зависимости алкоголем. Бен поделился, что наибольшую поддержку ему оказала Дженнифер Гарнер, бывшая жена актера. Несмотря на развод, им удалось сохранить дружеские отношения с бывшей супругой.

Актер добавил: "Она замечательная. Мать ваших детей всегда будет самым важным человеком в вашей жизни. И это хорошо. Мне повезло, что у моих детей такая прекрасная мама. Надеюсь, я тоже хороший отец, ведь отцы также важны. Мы обязаны быть рядом с детьми, быть частью их жизни".

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Все по теме:

Алкоголизм, Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер, Интервью, Today.
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