Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью

Несколько дней назад актер Бен Аффлек стал гостем на популярном шоу Today, на котором признался, как ему удалось победить алкоголизм и вернуть уважение поклонников.

"На самом деле меня не беспокоят разговоры об алкоголизме. Это часть моей жизни. Это то, с чем мне приходится иметь дело. Проблема не поглощает меня целиком, но она требует от меня упорной работы", - поделился Бен.

“It’s about yourself, your life, your family. And you know, people – we encounter these kinds of hurdles – and we have to deal with them.” @BenAffleck on alcohol addiction pic.twitter.com/KgWxvjCs3F

— TODAY (@TODAYshow) 4 марта 2019 г.