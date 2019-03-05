Скандал с Адамом Левином: американцы пожаловалась на голый торс артиста

Новости шоу бизнеса: Пятьдесят телезрителей обратились с жалобой в Федеральную комиссию по связи США.

По их словам, Адам не имел никакого права раздеваться во время выступления на Суперкубке. Такое же поведение когда-то чуть не погубило карьеру Джанет Джексон.

Певец должен был знать, что даже частичное оголение в обществе всегда воспринимается по-разному. Именно этот факт возмутил пятьдесят зрителей Суперкубка, которые решили не мириться с этой ситуацией и обратились с жалобой в Федеральную комиссию по связи США. Они требуют оштрафовать канал CBS и Адама Левина за демонстрацию сосков.

Возмущенные телезрители вспомнили, что в 2004, когда Джастин Тимберлейк случайно оголил грудь Джанет Джексон, канал был вынужден выплатить 550 тысяч долларов, а певица лишилась нескольких проектов, а именно не смогла выступить на "Грэмми".

Они считают, что если поступок Левина не будет наказан, значит, обществом правят двойные стандарты.

Но и пятнадцать лет назад зрители тоже жаловались на случившийся инцидент, произошедший с Джексон. На тот момент в комиссию поступило больше полумиллиона жалоб от тех, кто не поверил в "неисправность гардероба" певицы. Дело в том, что злополучный сосок Джанет был украшен аксессуаром в форме солнца, который не имело смысла надевать, если оголение не было запланированным.