Скачать
Вторник, 05.03.2019
Нацбанк объяснил сокращение международных резервов в феврале
Нацбанк объяснил сокращение международных резервов в феврале
Постпред Украины при СЕ назвал условие окончания войны с РФ
Постпред Украины при СЕ назвал условие окончания войны с РФ
Спортивный Оскар Украины: все претенденты
Спортивный Оскар Украины: все претенденты
Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью
Голливудский актер Бен Аффлек дал откровенное интервью

Скандал с Адамом Левином: американцы пожаловалась на голый торс артиста

Скандал с Адамом Левином: американцы пожаловалась на голый торс артиста
18:02 Сегодня Телеграф newsyou.info

Новости шоу бизнеса: Пятьдесят телезрителей обратились с жалобой в Федеральную комиссию по связи США.

По их словам, Адам не имел никакого права раздеваться во время выступления на Суперкубке. Такое же поведение когда-то чуть не погубило карьеру Джанет Джексон.

Певец должен был знать, что даже частичное оголение в обществе всегда воспринимается по-разному. Именно этот факт возмутил пятьдесят зрителей Суперкубка, которые решили не мириться с этой ситуацией и обратились с жалобой в Федеральную комиссию по связи США. Они требуют оштрафовать канал CBS и Адама Левина за демонстрацию сосков.

Возмущенные телезрители вспомнили, что в 2004, когда Джастин Тимберлейк случайно оголил грудь Джанет Джексон, канал был вынужден выплатить 550 тысяч долларов, а певица лишилась нескольких проектов, а именно не смогла выступить на "Грэмми".
Они считают, что если поступок Левина не будет наказан, значит, обществом правят двойные стандарты.

Появились новые подробности скандала Джонни Деппа и Эмбер Херд

Но и пятнадцать лет назад зрители тоже жаловались на случившийся инцидент, произошедший с Джексон. На тот момент в комиссию поступило больше полумиллиона жалоб от тех, кто не поверил в "неисправность гардероба" певицы. Дело в том, что злополучный сосок Джанет был украшен аксессуаром в форме солнца, который не имело смысла надевать, если оголение не было запланированным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скандал, Адам Левин, Maroon 5, Торс, Федеральная комиссия по связи США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До 15° тепла: в Украину придет весеннее тепло, но возможны дожди
02 Второй этап медицинской реформы: что нужно знать украинцам
03 Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского
04 Прикольные поздравления с Масленицей 2019: стихи и открытки
05 Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Геращенко назвал мотивы убийства фигуранта &quot;дела бриллиантовых прокуроров&quot;
Геращенко назвал мотивы убийства Киселева
Названа самая богатая женщина планеты
Названа самая богатая женщина планеты
В Украине начинаются масштабные проверки облгазов
В Украине начинаются масштабные проверки облгазов
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 марта 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 5 марта 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь