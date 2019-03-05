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Леди Гага поделилась своей самой заветной мечтой

Леди Гага поделилась своей самой заветной мечтой
21:04 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Леди Гага, получившая свой первый "Оскар", призвала Американскую киноакадемию отказаться от гендерных разделений номинаций.

Так, например, MTV Movie & TV Awards объединили номинации "Лучшая актриса" и "Лучший актер" в одну бесполую категорию "Лучшая актерская игра". Исполнительница Shallow просит оскаровский комитет поступить так же.

"У меня есть заветная мечта о нашем будущем, поскольку человечество эволюционирует, то все эти награды не должны быть мужскими или женскими, их необходимо объединить", - сказала Леди Гага в интервью австралийскому изданию в преддверии знаменитого сиднейского гей-фестиваля Марди Гра.

Леди Гага опубликовала фото без макияжа в колье Tiffany & Co

Напомним, что Оскар за "Лучшую песню" - это не единственная награда, которую принес Гаге хит из музыкальной драмы "Звезда родилась", исполненный дуэтом с Брэдли Купером. В начале месяца композиция удостоилась двух премий "Грэмми", а в январе получила "Золотой глобус".

Однако, без преувеличения, выступление на "Оскаре" стало самым запоминающимся и "жарким". Актер и певица томно смотрели друг другу в глаза и в конце песни, казалось, чуть было не поцеловались. Видео с церемонии, опубликованное на официальном Youtube-канале Леди Гаги, посмотрели более 15 миллионов раз. А Twitter взорвался комментариями типа "кто-нибудь, снимите уже им номер в гостинице" или "я забеременела от выступления Леди Гаги и Брэдли Купера".

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Все по теме:

Леди Гага, Оскар, Гендер, Гендерная диференциация, Гендерные разделения.
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