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"Голос страны-9": стильный образ Тины Кароль на вокальных нокаутах

"Голос страны-9": стильный образ Тины Кароль на вокальных нокаутах
22:23 Вс, 24 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Тина Кароль заняла судейское кресло в вокальном проекте "Голос страны 9 сезон".

В шоу звезда не только поражает своим талантом, но и внешним видом.

Женственный стиль, соблазнительные платья и игривость – Тина Кароль знает, как добавить перчинки в свой вид. На каждый эфир шоу певица приходит в потрясающих нарядах, в которых демонстрирует стройную талию.

Как рассказала стилист "Голоса страны 9 сезон" Ольги Слонь журналистам 1+1, Тина Кароль с легкостью покоряет всех нежностью, кокетливостью и элегантностью. Именно этим представитель проекта руководствовалась при выборе следующих образов певицы. В частности, для вокальных нокаутов специально для Тины Кароль подобрали эффектное клетчатое платье от Katya Silchenko, которое на этот раз дополнили слегка волнистыми волосами и нежным макияжем.

Тина Кароль восхитила фигурой в черном мини-платье

А вот на вокальных поединках Тина Кароль предстала перед зрителями в более откровенном образе. Звездный тренер примерила платье с обнаженной спиной и большим разрезом на ногах. Трендовый обруч завершил пикантный look, который очаровал Дана Балана.

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Тина Кароль, Образ, Голос, Голос страны, Голос страны 9.
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