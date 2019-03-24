"Голос страны-9": стильный образ Тины Кароль на вокальных нокаутах

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Тина Кароль заняла судейское кресло в вокальном проекте "Голос страны 9 сезон".

В шоу звезда не только поражает своим талантом, но и внешним видом.

Женственный стиль, соблазнительные платья и игривость – Тина Кароль знает, как добавить перчинки в свой вид. На каждый эфир шоу певица приходит в потрясающих нарядах, в которых демонстрирует стройную талию.

Как рассказала стилист "Голоса страны 9 сезон" Ольги Слонь журналистам 1+1, Тина Кароль с легкостью покоряет всех нежностью, кокетливостью и элегантностью. Именно этим представитель проекта руководствовалась при выборе следующих образов певицы. В частности, для вокальных нокаутов специально для Тины Кароль подобрали эффектное клетчатое платье от Katya Silchenko, которое на этот раз дополнили слегка волнистыми волосами и нежным макияжем.

А вот на вокальных поединках Тина Кароль предстала перед зрителями в более откровенном образе. Звездный тренер примерила платье с обнаженной спиной и большим разрезом на ногах. Трендовый обруч завершил пикантный look, который очаровал Дана Балана.