Королевские обязанности не дают Меган Маркл уйти в декрет

37-летняя Меган Маркл родит первенца в апреле 2019 года. За несколько месяцев до родов, герцогини традиционно прекращают посещать светские мероприятия и осуществлять официальные выходы. Однако супруга принца Гарри не отсиживается в декретном отпуске, а посещает события за месяц до рождения ребенка.

В середине марта 2019 года стало известно, что Меган Маркл завершила все официальные выходы, которые были запланированы до рождения ребенка. После объявления она вместе с принцем Гарри лишь дважды появилась на публике.

Still busy! Duchess Meghan this morning attended a meeting with @SmartWorksHQ (and CEO @byKateStephens) at St Charles Hospital.

The charity has been growing rapidly since Meghan became patron. In February they helped 187 women in London alone (47% more than this time last year). pic.twitter.com/OiEVuUJH44

— Omid Scobie (@scobie) 23 марта 2019 г.