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Хайди Клум подогревает слухи о беременности от 29-летнего Тома Каулитц

Хайди Клум подогревает слухи о беременности от 29-летнего Тома Каулитц
12:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 45-летняя Хайди Клум, которая уже воспитывает четырех детей, появилась на светском мероприятии в подозрительно свободном платье.

Немецкая топ-модель Хайди Клум появилась на публике в платье, фасон которого подозрительно добавляет ей размеров в талии.

Слухи о беременности 45-летней модели взбудоражили сеть в начале февраля 2019 года. Несмотря на то, что СМИ приводили всевозможные аргументы по пополнению у Хайди Клум и Тома Каулитца, знаменитости информацию не подтверждают и не опровергают. Однако последним появлением на публике модель вновь заставила говорить о ее беременности. 

 
 
 
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We“re up all night to get lucky.... ... !!!! @pharrell #luckiestgirlintheworld #love #happy

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)  

 
 
 
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A beautiful night out in Hong Kong celebrating @lorraineschwartz

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

45-летняя Хайди Клум поделилась откровенным снимком

Наряд в стиле японского кимоно был довольно свободным в талии, поэтому визуально добавил немало сантиметров стройной Хайди Клум. Однако, если знаменитость все-таки беременна, то платье в таком стиле только помогло скрыть округлый животик.

Как сообщалось ранее, Знаменитая супермодель решила поделиться своим счастьем с поклонниками, опубликовав снимок, на котором она позирует со своим любимым.

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Беременность, Знаменитости, Хайди Клум.
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