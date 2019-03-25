Хайди Клум подогревает слухи о беременности от 29-летнего Тома Каулитц

Немецкая топ-модель Хайди Клум появилась на публике в платье, фасон которого подозрительно добавляет ей размеров в талии.
Слухи о беременности 45-летней модели взбудоражили сеть в начале февраля 2019 года. Несмотря на то, что СМИ приводили всевозможные аргументы по пополнению у Хайди Клум и Тома Каулитца, знаменитости информацию не подтверждают и не опровергают. Однако последним появлением на публике модель вновь заставила говорить о ее беременности.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
We“re up all night to get lucky.... ... !!!! @pharrell #luckiestgirlintheworld #love #happy
Посмотреть эту публикацию в Instagram
A beautiful night out in Hong Kong celebrating @lorraineschwartz
Наряд в стиле японского кимоно был довольно свободным в талии, поэтому визуально добавил немало сантиметров стройной Хайди Клум. Однако, если знаменитость все-таки беременна, то платье в таком стиле только помогло скрыть округлый животик.
Как сообщалось ранее, Знаменитая супермодель решила поделиться своим счастьем с поклонниками, опубликовав снимок, на котором она позирует со своим любимым.