Хайди Клум подогревает слухи о беременности от 29-летнего Тома Каулитц

Новости шоу бизнеса: 45-летняя Хайди Клум, которая уже воспитывает четырех детей, появилась на светском мероприятии в подозрительно свободном платье.

Немецкая топ-модель Хайди Клум появилась на публике в платье, фасон которого подозрительно добавляет ей размеров в талии.

Слухи о беременности 45-летней модели взбудоражили сеть в начале февраля 2019 года. Несмотря на то, что СМИ приводили всевозможные аргументы по пополнению у Хайди Клум и Тома Каулитца, знаменитости информацию не подтверждают и не опровергают. Однако последним появлением на публике модель вновь заставила говорить о ее беременности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A beautiful night out in Hong Kong celebrating @lorraineschwartz Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 24 Мар 2019 в 5:40 PDT

Наряд в стиле японского кимоно был довольно свободным в талии, поэтому визуально добавил немало сантиметров стройной Хайди Клум. Однако, если знаменитость все-таки беременна, то платье в таком стиле только помогло скрыть округлый животик.

Как сообщалось ранее, Знаменитая супермодель решила поделиться своим счастьем с поклонниками, опубликовав снимок, на котором она позирует со своим любимым.