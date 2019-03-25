Ольга Фреймут вышла в свет в изысканном платье

Новости шоу бизнеса: Новые фото Фреймут опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут приехала во Львов со своими детьми и сестрой Юлией.

А все потому, что Олю пригласили провести церемонию награждения "ТОП-50 успешных женщин Львовщины", которая состоялась 22 марта.

Для церемонии телеведущая примеряла длинное платье молочного цвета от украинского дизайнера Оксаны Мухи.

Образ украинки завершает аккуратная прическа и роскошная диадема на голове, которая, к слову, выполнена в белом золоте с 459 бриллиантами и 40 аквамаринами.

Не сбрасывать корону даже в домашних условиях. Вызов,– подписала снимок Ольга.