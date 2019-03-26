Скачать
Вторник, 26.03.2019
Самое важное решение: Истории людей, которые ошиблись с выбором своего призвания
1 / 16

Самое важное решение: Истории людей, которые ошиблись с выбором своего призвания

Парень с ником BrainFellator предложил пользователям социальной сети поделиться историями о том, как они осознали, что ошиблись в выборе своей профессии. Он привел в пример студента-врача, который только спустя несколько лет обучения понял, что боится вида крови. Ответы людей не заставили себя долго ждать. Это лишь в очередной раз доказывает, что необходимо сто раз подумать перед тем, как поступать в университет на выбранную вами специальность.
mainfun.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Люди, Работа, Ошибки, Истории из сети.
01:25 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь