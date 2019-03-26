Самое важное решение: Истории людей, которые ошиблись с выбором своего призвания

Парень с ником BrainFellator предложил пользователям социальной сети поделиться историями о том, как они осознали, что ошиблись в выборе своей профессии. Он привел в пример студента-врача, который только спустя несколько лет обучения понял, что боится вида крови. Ответы людей не заставили себя долго ждать. Это лишь в очередной раз доказывает, что необходимо сто раз подумать перед тем, как поступать в университет на выбранную вами специальность.