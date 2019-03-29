Стало известно, что будет в четвертом выпуске "Холостяк 2019"

Новости шоу бизнеса: В 4 выпуске романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин организует свидания на острове любви Кипр.

В четвертом выпуске романтического реалити "Холостяк" на СТБ Никита Добрынин и участницы отправятся на Кипр, где разразится первый серьезный скандал.

Ведь именно на Кипре вышла на землю из пены морской богиня любви Афродита. Пройтись по тропам античных богов Холостяк решит с Софией.

"Она очень нежная и отчасти даже волшебная. Мне хочется, чтобы София сегодня максимально раскрепостилась. Мне кажется, на нашем свидании все будет способствовать тому, чтобы она чувствовала себя свободно", — говорит Никита.

Пара поедет к купели Афродиты, где по легенде, богиня и Адонис тайно скрывались от всех и молчали, чтобы их не заметили. Считается, что если пара в этом месте сможет выразить свои чувства и понять друг друга без слов, их отношения будут долгими и прочными. Получится ли у Софии с Никитой сблизиться, не промолвив ни слова?

Другое свидание на Кипре состоится Никиты сразу с тремя девушками – Аней, Юлей и Мариной. Неожиданно для всех одна из участниц предложит сыграть в довольно провокационную игру "Я никогда не…". И девушки поспешат поделиться интимными откровениями. Кому из участниц по вкусу секс в машине, а кому просто сейчас необходима силиконовая грудь?

Но главное событие случится в доме девушек, когда они узнают о наличии мобильного телефона у Оли. Ни для кого не секрет, что это против правил, а за все сезоны подобных прецедентов не было. Пожалеет ли Никита Добрынин о своем подарке, увидим сегодня в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.

А в пост-шоу Роза Аль-Намри вместе с участницами попробует разобраться в том, как отдаться чувствам, не навредив ни отношениям, ни себе.