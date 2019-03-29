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Вся голая: Даша Астафьева не перестает эпатировать

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Вся голая: Даша Астафьева не перестает эпатировать
19:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица опубликовала новое фото, на котором выглядит обнаженной.

"С декадансом по жизни..", - так подписала фото Даша Астафьева на своей официальной страницы в Instagram.

Украинская певица, которая очень любит менять свое амплуа от нежной барышни до экстравагантной бестии, приняла участие в провокационной фотосессии.

На черно-белых снимках певица изображает довольно эротичный образ в стиле "ню". Самые пикантные места "прикрыты". В обратном случаи это могло бы стать слишком пошло.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Даша Астафьева поделилась своими секретами красоты

Подписчики положительно отозвались о данной фотосъемке. "Боже! Как круто! Смотрю и восхищаюсь и фотографом и Дашей!", "Очень красивая женщина", "Дашуня как вино, чем старше, тем вкуснее! одним словом)) старый Хью никогда не ошибался", - такие комментарии оставили поклонники певицы в соцсети.

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Даша Астафьева, Фото, Украинская певица, Голая.
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