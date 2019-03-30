Настя Каменских разоткровенничалась об отношениях с Потапом

Новости шоу бизнеса: Недавно на официальном канале Маши Ефросининой в YouTube вышло новое видео в рубрике Экзамен.

На сей раз экзамен знаменитой телеведущей сдавала Настя Каменских, которая недавно сошлась с номинантом на Грэмми. Певица ответила на пикантные вопросы о личной жизни.

Каменских снова рассказала о том, каково было сотрудничать с Потапом и учится у него. Однако своего рода гуру шоу-бизнеса знаменитый продюсер стал не только для своей коллеги по Потапу и Насте.

"Он помог мне и учил не только меня: возьмем группу Время и Стекло, Позитива. Это не было так, что он садил нас и говорил: "Дети, слушайте меня". Нет, конечно. Это не так, это опыт. Ты подсматриваешь за ним, как он это делает. Понятное дело, что ты пытаешься найти свой образ. Например, то, что делает Потап, я не могу так сделать", - призналась Настя Каменских.