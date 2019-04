Эмилия Кларк рассказала о своих идолах и секретах в уходе за кожей

Новости шоу бизнеса: Британская актриса Эмилия Кларк, прославившаяся ролью Дейенерис Таргариен в культовом сериале Игра престолов, рассказала о своем секрете в уходе за кожей.

32-летняя звезда снялась в рекламе нового аромата The Only One от итальянского модного дома и дала интервью американскому изданию Marie Claire. Во время интервью Кларк в подробностях описала парфюм Dolce & Gabbana. Также она поделилась секретами своей красоты и рассказала о личной жизни, признавшись, что перебрала с алкоголем на церемонии Оскар в этом году.

"Я очень серьезно отношусь к уходу за кожей. В этом году я сильно напилась на Оскаре, но все равно сняла косметику! Я очистила кожу, протерла лицо тоником и увлажнила кожу. Я была настолько пьяна, что чуть не потеряла сознание, но я все равно это сделала! Когда я сплю с макияжем, мне снятся кошмары. Я просто не могу проснуться с вчерашней тушью на своих ресницах. Я считаю, что секрет хорошей кожи это чистота и увлажнение. Если вы пьете много воды, много смеетесь и заботитесь об увлажнении кожи, то у вас все будет супер!", - говорит актриса.

Звезда известного сериала рассказала, что ее вдохновляет Мэрилин Монро. Особенно, ее стиль и манера краситься. Ведь кожа у Мэрилин всегда выглядела идеально, а ее макияж стал культовым еще со времен 60-х.

"Я люблю классический макияж. Я большая поклонница старого Голливуда. Меня всегда вдохновляли Грейс Келли, Одри Хепберн и Мэрилин Монро – они предел совершенства. Мне нравится красная помада, черная жидкая подводка для глаз и кукольные ресницы – это все, что мне необходимо для идеального бьюти-образа", - говорит Кларк.