Настя Каменских рассказала о своей самой заветной мечте

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица Настя Каменских (NK) посетила звездную кухню телеведущего утреннего шоу Сніданок з 1+1 Руслана Сеничкина.

В рамках челленджа #СпівайТанцюйГотуй Настя Каменских рассказала Руслану Сеничкину о своей самой заветной мечте.

В рубрике "Зіркові Правила Сніданку" Каменских приготовила свое любимое блюдо — сырники с кокосом, а еще вместе с Русланом Сеничкиным станцевала под свою песню Peligroso.

Во время встречи на телекухне Настя Каменских рассказала, что планирует начать изучать китайский или японский, это сложнее языки чем те, что она уже знает. К слову, певица уже знает 5 языков — украинский, русский, английский, итальянский и испанский. Кроме этого, Настя призналась, что мечтает получить музыкальную награду американской Академии звукозаписи Грэмми.

"У меня достаточно много желаний, но одна из них — это получить Грэмми. Я просто представляю, как меня зовут на сцену, я выхожу, стою на сцене с Грэмми, плачу и говорю, что я из Украины" — поделилась с ведущим Каменских.