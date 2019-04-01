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Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри

Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
13:02 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Популярный американский актер Джим Керри постепенно возвращается к нормальной жизни.

Алессандра Муссолини, внучка знаменитого диктатора, высказалась в отношении американского актера Джима Керри.

После самоубийства его экс-возлюбленной он вновь начал появляться на публике, а также задействован в съемках сериала Шучу. Отметим, что в 2018 году за роль в тв-шоу его номинировали на Золотой глобус. Также Джим активно ведет свои социальные сети. Так, артист делает много публикаций в Twitter. 

На своей странице в социальной сети Джим Керри регулярно делится картинками собственного авторства. На них он изображает остросоциальные сюжеты, в которых переосмысливает исторические события. Так, в субботу, 30 марта, в профиле появилась новая картинка, на которой изображены подвешенные за ноги на балку мужчина и женщина.

"Если вы задаетесь вопросом, куда ведет фашизм, спросите у Бенито Муссолини и его любовницы Кларетты", — подписал снимок актер. 

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Для справки: на картинке Джим изобразил сцену, когда Бенито и Кларетту, после того, как они пытались бежать в Швейцарию, расстреляли и подвесили вниз головой на бензоколонке в Милане.

Касательно этой картинки высказалась внучка покойного диктатора Алессандра Муссолини. Она является евродепутатом, представляет партию крайне правых и создала партию неофашистов Социальное действие. Она сказала, что Джим Керри "ублюдок". Также на своей странице она разместила несколько фотографий, на которых запечатлены исторические события, когда американцы проявляли фашизм по отношению к коренным индейцам и темнокожим.

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Знаменитости, Джим Керри, Исскуство, Внучка Муссолини.
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