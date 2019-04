Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри

Алессандра Муссолини, внучка знаменитого диктатора, высказалась в отношении американского актера Джима Керри.

После самоубийства его экс-возлюбленной он вновь начал появляться на публике, а также задействован в съемках сериала Шучу. Отметим, что в 2018 году за роль в тв-шоу его номинировали на Золотой глобус. Также Джим активно ведет свои социальные сети. Так, артист делает много публикаций в Twitter.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu

— Jim Carrey (@JimCarrey) 30 марта 2019 г.