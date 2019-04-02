Сексуальная Настя Каменских взорвала сеть горячими фото

Кадр, на котором артистка позирует в образе знойной красотки, сделан во время съемок ее нового клипа на песню Peligroso.
Популярная украинская певица Настя Каменских взволновала сеть фанатов "горячим" фото.
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Отметим, что звезда выбрала наряд с глубоким декольте. Такое платье оголило не только ноги Каменских, но и ее грудь.
Певица стоит в центре круга из зажженных свечей. Многие фанаты принялись расхваливать такой лук поп-звезды: "Красотка", "Зайка", "Пожароопасная девушка", "Какая сексуальная", "Каждое фото как искусство".