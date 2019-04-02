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"Топ-модель по-украински" 3 сезон: стартовали съемки популярного шоу (Видео)

"Топ-модель по-украински" 3 сезон: стартовали съемки популярного шоу (Видео)
15:40 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вот уже пять лет на Новом канале из года в год Алла Костромичева с командой экспертов выбирают следующую "Топ-модель по-украински".

Шоу было создано по аналогу американского Americas Next Top-model, которое там ведет супермодель Тайра Бэнкс. Участники шоу после проекта выходят настоящими профессионалами и снимаются не только для украинских брендов и изданий, но и уезжают за границу, где продолжают строить карьеру. Главными призами для победителя является фото на обложке журнала и интервью, а также поездка с Аллой Костромичевой в Нью-Йорк. В прошлом сезоне в проекте выиграла Яна Кутишевская.

На днях звездные эксперты проекта в лице Аллы Костромичевой, Сони Плакидюк и Сергея Никитюка опубликовали в своих Instagram забавные видеозаписи, в которых сообщили о старте съемок нового сезона шоу. На одном из таких видео все члены жюри предстали в образа невест. Видео появилось на страничке Сони Плакидюк, но в нем снялись и Алла с Сергеем также.

"Лебединой верностью и голубиной нежностью… Ждите нового сезона Топ-модель по-украински", - подписала видеозапись Соня.

Отметим, что на видео у фотографа и эксперта новая прическа.

 
 
 
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Как вам этот образ? #тмпу3

Публикация от Alla Kostromichova (@alla)

Холостяк 9 сезон 4 выпуск: главные события недели

Виде со своей странички выложила также Алла Костромичева.

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Все по теме:

Шоу, Новый канал, Алла Костромичева, Топ-модель по-украински, 3 сезон шоу на Новом канале, Съемки Топ модель по украински.
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