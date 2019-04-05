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Джейсон Момоа рассказал об инсульте Эмилии Кларк

Джейсон Момоа рассказал об инсульте Эмилии Кларк
21:05 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: В недавнем интервью звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, что пережила два кровоизлияния в мозг, грозившие ей смертью.

К счастью, все обошлось, но всем ее родным, друзьям и коллегам пришлось изрядно понервничать. На вчерашней премьере восьмого сезона в Нью-Йорке звезда "Аквамена" и экранный супруг Эмилии Джейсон Момоа поделился с журналистами, что ему пришлось пережить немало страшных минут, пока коллега боролась за жизнь.

Исполнитель роли кхала Дрого рассказал репортерам издания Entertainment Tonight: "В каком-то роде я был частью этой истории на протяжении долгого времени. Мы очень сильно испугались и пытались найти способы помочь Эмилии. Я думаю о том, какая она смелая, что рассказала об этом миру, чтобы люди знали и уделяли больше внимания своему здоровью. Я все еще чувствую грусть от того, что в первый раз мы чуть ее не потеряли. Но она здесь, с нами, собирается вершить великие дела, и я до безумия ее люблю".

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Напомним, Эмилия Кларк перенесла инсульт в 2011 году, после окончания съемок первого сезона. Врачи диагностировали опасное для жизни кровоизлияние в мозг и сделали актрисе две операции. "У меня было сильное кровотечение, и врачи утверждали, что шансы на выживание невелики. Но я выкарабкалась и вылечилась, несмотря на плохие прогнозы", - рассказала Эмилия в эфире шоу Стивена Кольбера.

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Звезда отметила, что тогда ей помогли ее собственные упражнения, чтобы заставлять свой мозг работать и оставаться в сознании. Ведущий спросил, как она могла знать, что это сработает. "Я просто знала. Знала, что это произойдет не сегодня. Это то, что мы говорим смерти: "Не сегодня"", - ответила Кларк.

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Инсульт, Джейсон Момоа, Игра престолов, Интервью, Эмилия Кларк, Аквамен.
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