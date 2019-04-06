"Кот в сапогах": Настю Каменских раскритиковали за нелепый образ

Новости шоу бизнеса: Певица Настя Каменских поделись фотографией в странном наряде.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которую подозревают в романтических отношениях с ее продюсером Потапом, регулярно делится с подписчиками в Instagram провокационными фото. Съемки в белье для артистки не редкость. Ведь это прекрасная возможность показать свои роскошные формы. За это звезду часто критикуют в Сети.

Новое фото Каменских не стало исключением. Знаменитость примерила откровенное полупрозрачное боди телесного цвета, засветив массивную грудь. Изюминкой образа стали высокие ботфорты.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 5 Кві 2019 р. о 1:30 PDT

Кадр за несколько часов набрал почти 100 тысяч лайков. Фолловеры принялись бурно обсуждать наряд певицы. Каменских раскритиковали в пух и прах, назвав "котом в сапогах" и "копией Кардашьян".

"Ракурс неудачный вроде…", "Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах", "На рыбалку", "Копируешь Ким", "Почему в трусах!!", "Настя, ты же красивая девушка. Не делай из себя пугало огородное", "Кот в сапогах", - пишут в комментариях.