"Кот в сапогах": Настю Каменских раскритиковали за нелепый образ

Популярная украинская певица Настя Каменских, которую подозревают в романтических отношениях с ее продюсером Потапом, регулярно делится с подписчиками в Instagram провокационными фото. Съемки в белье для артистки не редкость. Ведь это прекрасная возможность показать свои роскошные формы. За это звезду часто критикуют в Сети.
Новое фото Каменских не стало исключением. Знаменитость примерила откровенное полупрозрачное боди телесного цвета, засветив массивную грудь. Изюминкой образа стали высокие ботфорты.
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Кадр за несколько часов набрал почти 100 тысяч лайков. Фолловеры принялись бурно обсуждать наряд певицы. Каменских раскритиковали в пух и прах, назвав "котом в сапогах" и "копией Кардашьян".
"Ракурс неудачный вроде…", "Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах", "На рыбалку", "Копируешь Ким", "Почему в трусах!!", "Настя, ты же красивая девушка. Не делай из себя пугало огородное", "Кот в сапогах", - пишут в комментариях.