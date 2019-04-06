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"Кот в сапогах": Настю Каменских раскритиковали за нелепый образ

"Кот в сапогах": Настю Каменских раскритиковали за нелепый образ
14:17 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Настя Каменских поделись фотографией в странном наряде.

Популярная украинская певица Настя Каменских, которую подозревают в романтических отношениях с ее продюсером Потапом, регулярно делится с подписчиками в Instagram провокационными фото. Съемки в белье для артистки не редкость. Ведь это прекрасная возможность показать свои роскошные формы. За это звезду часто критикуют в Сети.

Новое фото Каменских не стало исключением. Знаменитость примерила откровенное полупрозрачное боди телесного цвета, засветив массивную грудь. Изюминкой образа стали высокие ботфорты.

 
 
 
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Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Кадр за несколько часов набрал почти 100 тысяч лайков. Фолловеры принялись бурно обсуждать наряд певицы. Каменских раскритиковали в пух и прах, назвав "котом в сапогах" и "копией Кардашьян".

"Ракурс неудачный вроде…", "Похоже на гламурные мусорные пакеты на ногах", "На рыбалку", "Копируешь Ким", "Почему в трусах!!", "Настя, ты же красивая девушка. Не делай из себя пугало огородное", "Кот в сапогах", - пишут в комментариях.

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Instagram, Знаменитости, Стиль, Звезды, Настя Каменских, Певица, Украинская певица.
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