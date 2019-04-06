Очередное непослушание: Меган Маркл отказалась от фотосессии на крыльце роддома

Новости шоу бизнеса: Герцогиния Сассекская Меган Маркл, которая уже неоднократно нарушала королевские правила, решила не следовать еще одной традиции Букингемского дворца.

Она отказалась от семейной фотосъемки после родов на крыльце медицинского учреждения. Об этом сообщает The Sun.

Члены королевской семьи позировали на крыльце больнице с новорожденным наследником на протяжении 40 лето, но жена принца Гарри не оценила эту традицию. Королевский корреспондент Эмили Эндрюс рассказала, что Меган Маркл хочет нормальных родов и после них желает получить достаточно времени для установления связи с малышом, а не заботится об идеально картинке.

"Она не хочет и не планирует этого делать", — сказала Эмили Эндрюс.

Отметим, что американский комментатор Омид Скоуби назвала возможную причину такого решения. По ее словам, позирование с идеальным внешним видом противоречит феминистическим убеждениям герцогини Сассекской.

"Учитывая то, что мы знаем о Меган, картинка очаровательной и идеальной леди в первые часы после родов не совсем соответствует ее взглядам на мир", — предположила она.