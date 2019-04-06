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Капризы герцогини: Меган Маркл наняла специальную помощницу для родов
Капризы герцогини: Меган Маркл наняла специальную помощницу для родов

Капризы герцогини: Меган Маркл наняла специальную помощницу для родов

Капризы герцогини: Меган Маркл наняла специальную помощницу для родов
19:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская Меган Маркл уже усиленно готовится к родам, которые запланированы на апрель 2019 года.

Жена принца Гарри наняла специальную сотрудницу – доулу.

Хотя Кенсингтонский дворец строго запрещает его представителям распространять информацию о беременности герцогини Сассекской, в СМИ все же узнают интересные детали. Так, инсайдеры US Weekly рассказали, что на самих родах Меган Маркл будет присутствовать доула – женщина, которая помогает роженице при схватках.

Источники западных СМИ утверждают, что беременная жена принца Гарри наняла на работу специальную помощницу. Женщина регулярно приезжает к Меган в королевское имение и проводит консультации по предстоящим родам. Кроме этого, беременная герцогиня Сассекская получает от доулы психологическую поддержку, чтобы избежать послеродовой депрессии. 

Уже в середине апреле 2019 года представители Кенсингтонского дворца официально объявят место родов Меган Маркл. Ранее инсайдеры утверждали, что герцогиня Сассекская не будет рожать первенца в клинике Святой Марии, услугами которой воспользовалась Кейт Миддлтон и принцесса Диана. И причина этому не вражда между женами британских принцев, а расстояние к больнице.

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Гарри и Меган Маркл уже поселились в Виндзоре, где долгое время был ремонт. Поэтому в СМИ предполагают, что ребенок королевской четы появится на свет в госпитале Фримли-Парк, в графстве Суррей. Путь от дома принца Гарри и Меган Маркл в госпиталь Святой Марии составляет 37 километров, а до Фримли Парк – 24. Следовательно паре будет удобнее добраться в другую клинику.

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Герцогиня, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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