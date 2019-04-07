"Я за то, чтобы люди были счастливы": Монатик заговорил об отношениях Тины Кароль и Дана Балана

Новости шоу бизнеса: Романтические ухаживания Дана Балана за украинской певицей Тиной Кароль привлекли внимание всех поклонников музыкального шоу "Голос страны 9 сезон".

Украинский певец Монатик признался, что ему и другому артисту Потапу интересно наблюдать за их отношениями.

Об этом Монатик, который на днях пошутил о том, что готов спеть на свадьбе коллег по шоу, рассказал в интервью "Светской жизни".

Артист добавил, что Тина начала иначе вести себя: "она такая веселая, как на крыльях".

Мне очень интересно наблюдать за их отношениями. Я не знаю, что там у них происходит. Dan Balan очень много привнес в это шоу, мне кажется, и Тина как-то по-другому себя показывает... Я не хочу быть интригантом. Я за то, чтобы люди были счастливы в любом случае,– отметил Монатик.

Он подчеркнул, что за Тиной и Даном, которые всегда в прекрасном настроении, интересно наблюдать со стороны.

"Просто радует то, что у них хорошее настроение, они всегда классно танцуют и за их диалогами весело и интересно наблюдать. Мы всегда с Потапом уши развесим: что сейчас Dan Balan скажет Тине?" – пояснил певец.