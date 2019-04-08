Красотка Эмили Ратаковски надела неоновую юбку и кроп-топ для свидания с мужем

Эмили Ратаковски не упускает случая продемонстрировать точеную фигуру. Недавно она сходила на матч с мужем в кроп-топе, подчеркнув накаченный пресс.
Красотка-модель сделала ставку на актуальный в этом сезоне неон и определенно не прогадала.
Инстазвезда попала в объективы streetstyle фотографов вместе с супругом Себастьяном Бир-МакКлардом. Любительница обнажаться не стала изменять своим привычкам и в этот раз.
Она надела ярко-оранжевый кроп-топ и обтягивающую юбку в спортивном стиле.
Образ Эмили был дополнен сумкой на цепочке и солнцезащитными очками в тон.