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Красотка Эмили Ратаковски надела неоновую юбку и кроп-топ для свидания с мужем

Красотка Эмили Ратаковски надела неоновую юбку и кроп-топ для свидания с мужем
19:25 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: showdream.org

Новости шоу бизнеса: 27-летняя Эмили Ратаковски отправилась на прогулку с мужем в центре Сохо.

Эмили Ратаковски не упускает случая продемонстрировать точеную фигуру. Недавно она сходила на матч с мужем в кроп-топе, подчеркнув накаченный пресс.

Красотка-модель сделала ставку на актуальный в этом сезоне неон и определенно не прогадала.

Инстазвезда попала в объективы streetstyle фотографов вместе с супругом Себастьяном Бир-МакКлардом. Любительница обнажаться не стала изменять своим привычкам и в этот раз.

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Она надела ярко-оранжевый кроп-топ и обтягивающую юбку в спортивном стиле.

Образ Эмили был дополнен сумкой на цепочке и солнцезащитными очками в тон.

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Модель, Знаменитости, Свидание, Look, Емили Ратаковски.
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