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Дочь Беллуччи снялась в рекламе Dolce & Gabbana

Дочь Беллуччи снялась в рекламе Dolce & Gabbana
17:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Юна и знаменита: старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые приняла участие в рекламной кампании от легендарного модного дома.

Для дочери знаменитой Моники Беллуччи - Девы Кассель, сотрудничество с домом моды Dolce & Gabbana состоялось впервые.

Уже не ново, когда дети знаменитостей, вырастая, точно знают, что последуют путем своих родителей. В случае с бывшими супругами Беллуччи и Кассель в мир высокой моды ступила их старшая дочь. 14-летняя Дева на ряду с Лилой Грейс Мосс (мама - Кейт Мосс) и Кайей Гербер (мама - Синди Кроуфорд) покорила свой первый бренд.

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Так, в Сеть проникли фото с площадки, где происходила съемка новой коллекции от Dolce. Главной героиней рекламной кампании выступила дочь Моники Беллуччи. Знаменитая актриса болела за свою дочурку "за кулисами" и поддерживала юную модель. Следует отметить, что Дева очень похожа на свою мать в юности.

На кадрах она предстала в нежном белом платье с кружевом и распущенными волосами. Девушка была окружена огромной командой профессионалов. Каждый отвечал за свою часть работы, особенно это касалось света. Ведь для идеальных снимков нужно использовать его правильно. Фотосессия обещает подарить яркий и романтичный рекламный продукт, так как в качестве декорации послужил желтый ретро-автомобиль и море цветов.

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Сама же Моника Беллуччи стала знаменитой благодаря ролям в кино, но старт карьере дал именно модельный бизнес. Впервые звезда стала на подиум в 1987 году для того, чтобы заработать денег на оплату учебы.

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Мода, Реклама, Карьера, Съемки, Фото, Участие, Дольче, Габбана, кампания, Дева, Кассель, Беллуччи.
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