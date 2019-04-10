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Потапу не устоять: Каменских продолжает сводить с ума поклонников

Потапу не устоять: Каменских продолжает сводить с ума поклонников
22:22 Ср, 10 Апрель 2019 Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Настя Каменских поделилась горячим фото в ультракоротком мини.

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в последнее время кардинально изменила образ и здорово похудела, чем и хвастается на своей странице в Instagram. Так, на днях она порадовала фанатов откровенным знойным образом из клипа на песню "Peligroso remix", взорвавший хит-парады. Артистка примерила коротенькое блестящее платье ультракороткой длины.

Фолловеры остались в восторге от новой публикации звезды.

Настя Каменских очень сильно похудела

"Вау. Такая невероятная, очень хорошо получилось!", "Милашка", "Очаровательно-хорошая!!!", "Секси!", "Ооочень хорошая!", "До чего же ты прекрасна", "ты огонь", "Ослепительная", "Настя, мамасита! В тебе столько огня, что ты секс без голой попы!! В глазах столько страсти, просто bang", "Просто ходячий секс! Бомба-граната!", "Сколько страсти на фото", "Ты прекрасна тут и разговора нет! Как бы кто не говорил разнообразия тебе хватает! Успехов тебе, красотка", — пишут в комментариях.

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Все по теме:

Instagram, Образ, Настя Каменских, Фото, Снимки.
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