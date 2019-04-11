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Тина Кароль очаровала Олега Винника на "Вечере премьер"

Тина Кароль очаровала Олега Винника на "Вечере премьер"
14:04 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В среду, 10 апреля, в Киеве состоялся грандиозный "Вечер премьер с Катериной Осадчей", почетным гостем которого стала Тина Кароль.

Несколько дней назад Тина Кароль и Дан Балан едва не поссорились в прямом эфире шоу "Голос країни-9". Украинская певица сообщила коллеге-тренеру, что не питает к нему нежных чувств и совершенно не ревнует к участнице из Молдовы Катерине Бегу. Молдавский мачо взбесился от этой новости и стал отпускать в адрес "экс-возлюбленной" колкие комментарии.

Певица веселилась и весь вечер вела себя абсолютно расслабленно. Ей даже удалось пофлиртовать с Олегом Винником. В конце выступления артист пропел имя дивы украинского шоу-биза и та кокетливо выбежала к нему на сцену. Очевидно, она решила доказать Дану Балану, что между ними нет никаких отношений.

"Вот – вау, так мужчины умеют любить": Тина Кароль откровенно рассказала о дуэте с лидером "Бумбокса"

К слову, сама Тина Кароль на "Вечере премьер" выступила с группой Бумбокс. Они презентовали совместную песню под названием "Безодня". За несколько дней одноименный клип набрал на YouTube более 1,7 млн просмотров. Поклонники остались в восторге от композиции.

"К этой музыке нужно было дорасти, причем всем нам. Я рада, что мой путь взросления от "на восьмом этаже" до "бывшей" и "бездны" проходит где-то параллельно с вами, ребята", "А так можно было? Узнаваемый стиль Бумбокс и ашалелый вокал Тины", "До мурашек и мокрых глаз! Браво", — пишут в комментариях.

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Тина Кароль, Знаменитости, Олег Винник, Вечер премьер.
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