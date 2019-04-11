Представители принца Уильяма ответили на слухи о его измене

В королевских кругах ходит поговорка: "Никогда не жалуйся — никогда не объясняй". Очевидно, шум, который поднялся в СМИ после слухов о предполагаемой измене принца Уильяма Кейт Миддлтон, все же вынудил его представителей сделать официальное заявление.
Эти слухи возникли еще год назад, но не так давно издание In Touch опубликовало громкий заголовок на первой полосе журнала, что вынудило королевскую команду действовать. "Кроме того, что информация является ложной спекуляцией, она наносит серьезный ущерб репутации наших клиентов и нарушает их частную жизнь согласно восьмой статье европейской конвенции по правам человека", — заявили адвокаты принца Уильяма.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
WILLIAM & KATE Si los rumores de crisis de pareja ya era algo fuerte... ahora se suma la supuesta infidelidad de William // @cambridgeroyalfamily . . Aparecieron imágenes del príncipe en un pub con #rosehanbury marquesa de Cholmondeley e íntima amiga de Kate. . . Se supone que esto ocurrió mientras ella estaba esperando al pequeño Louis. El tema se hace público en las últimas semanas. . . Nadie se ha pronunciado formalmente sobre esta noticia. . . #katemiddleton #william #duchessofcambridge
Впервые о предполагаемой любовнице Уильяма заговорили в 2017 году, когда она составила компанию принцу Гарри на банкете в Букингемском дворце. Бывшая модель Роуз Ханбери ныне является маркизой Чамли и, возможно, бывшей лучшей подругой Кейт Миддлтон. По разным данным, они дружили больше десяти лет, но не так давно прекратили общение. Таблоиды объясняют это утверждениями о том, что Уильям изменял супруге, когда та была беременна принцем Луи, и потому герцогиня разорвала все контакты с Ханбери и запретила супругу с ней общаться.
Адвокаты принца настаивают, что в этой истории нет ничего правдивого, и угрожают британским СМИ судебными исками, если они не прекратят вводить читателей в заблуждение.