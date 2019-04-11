Представители принца Уильяма ответили на слухи о его измене

Новости шоу бизнеса: По данным западных изданий, принц Уильям в данный момент вместе со своими адвокатами пытается подавить возникшие слухи о его измене супруге.

В королевских кругах ходит поговорка: "Никогда не жалуйся — никогда не объясняй". Очевидно, шум, который поднялся в СМИ после слухов о предполагаемой измене принца Уильяма Кейт Миддлтон, все же вынудил его представителей сделать официальное заявление.

Эти слухи возникли еще год назад, но не так давно издание In Touch опубликовало громкий заголовок на первой полосе журнала, что вынудило королевскую команду действовать. "Кроме того, что информация является ложной спекуляцией, она наносит серьезный ущерб репутации наших клиентов и нарушает их частную жизнь согласно восьмой статье европейской конвенции по правам человека", — заявили адвокаты принца Уильяма.

Впервые о предполагаемой любовнице Уильяма заговорили в 2017 году, когда она составила компанию принцу Гарри на банкете в Букингемском дворце. Бывшая модель Роуз Ханбери ныне является маркизой Чамли и, возможно, бывшей лучшей подругой Кейт Миддлтон. По разным данным, они дружили больше десяти лет, но не так давно прекратили общение. Таблоиды объясняют это утверждениями о том, что Уильям изменял супруге, когда та была беременна принцем Луи, и потому герцогиня разорвала все контакты с Ханбери и запретила супругу с ней общаться.

Адвокаты принца настаивают, что в этой истории нет ничего правдивого, и угрожают британским СМИ судебными исками, если они не прекратят вводить читателей в заблуждение.