Скачать
Четверг, 11.04.2019
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Судьи Антикоррупционного суда торжественно приняли присягу
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность
Порошенко: После 21 апреля шутки закончатся и наступит суровая реальность
Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге
Лунин не сыграет против Реала в Ла Лиге
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото
Мелания Трамп посетила библиотеку: фото

Представители принца Уильяма ответили на слухи о его измене

Представители принца Уильяма ответили на слухи о его измене
16:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: По данным западных изданий, принц Уильям в данный момент вместе со своими адвокатами пытается подавить возникшие слухи о его измене супруге.

В королевских кругах ходит поговорка: "Никогда не жалуйся — никогда не объясняй". Очевидно, шум, который поднялся в СМИ после слухов о предполагаемой измене принца Уильяма Кейт Миддлтон, все же вынудил его представителей сделать официальное заявление.

Эти слухи возникли еще год назад, но не так давно издание In Touch опубликовало громкий заголовок на первой полосе журнала, что вынудило королевскую команду действовать. "Кроме того, что информация является ложной спекуляцией, она наносит серьезный ущерб репутации наших клиентов и нарушает их частную жизнь согласно восьмой статье европейской конвенции по правам человека", — заявили адвокаты принца Уильяма. 

Принц Гарри снимет сериал о психическом здоровье с Опрой Уинфри

Впервые о предполагаемой любовнице Уильяма заговорили в 2017 году, когда она составила компанию принцу Гарри на банкете в Букингемском дворце. Бывшая модель Роуз Ханбери ныне является маркизой Чамли и, возможно, бывшей лучшей подругой Кейт Миддлтон. По разным данным, они дружили больше десяти лет, но не так давно прекратили общение. Таблоиды объясняют это утверждениями о том, что Уильям изменял супруге, когда та была беременна принцем Луи, и потому герцогиня разорвала все контакты с Ханбери и запретила супругу с ней общаться.

Адвокаты принца настаивают, что в этой истории нет ничего правдивого, и угрожают британским СМИ судебными исками, если они не прекратят вводить читателей в заблуждение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Измена, Знаменитости, Королевская семья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 апреля - Березовый день, Берещенье
03 Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
04 Катя Осадчая подтвердила свою беременность
05 "Доложить мне завтра": президент обратился в СБУ относительно Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еврокомиссия: Северный поток-2 заработает через два-три года
ЕК: Северный поток-2 заработает через два-три года
Украину накроют дожди с грозами: синоптики рассказали о похолодании
Украину накроют дожди с грозами
На Донбассе трое военных ранены
На Донбассе трое военных ранены
Тина Кароль очаровала Олега Винника на &quot;Вечере премьер&quot;
Тина Кароль очаровала Олега Винника на "Вечере премьер"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь