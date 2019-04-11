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"Обе такие красавицы": Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой

"Обе такие красавицы": Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой
21:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская актриса Ольга Сумская поразила поклонников редким семейным фото.

В кадре она появилась со своей родной сестрой Натальей, которая тоже является известной в мире отечественного шоу-бизнеса.

Ольга Сумская – не только лауреат почетных премий и обладательница звания Народная артистка Украины, но и активный блогер. В сети украинская актриса активно делится с поклонниками кадрами из частной жизни и со съемок.

На днях звезда решила показать редкое фото с родной сестрой Натальей, которая старше ее на 10 лет. На снимке обе красавицы позировали в национальной одежде на кухне. Как Ольга, так и Наталья заплели две косы, выглядело очень стильно. Таким волшебным кадром Ольга Сумская решила поздравить всех с Днем братьев и сестер, который отмечают 10 апреля, и похвастаться своей звездной родственницей.

"С праздником сестер и братьев, друзья! Берегите родственные связи, потому что это самое дорогое!" – написала Ольга Сумская.

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Поклонники звезды сразу же засыпали ее комплиментами и отметили невероятную схожесть двух актрис. "Очень подобные", "Обе такие красавицы. Годы вам только к лицу", "Сестры Сумские как всегда, хороши", "Выглядите хорошо, пример для всех нас!" – написали пользователи сети.

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Instagram, Снимок, Фото, Ольга Сумская, Наталья Сумская.
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