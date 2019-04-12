"Фотографией года" стал снимок с плачущей девочкой

Новости шоу бизнеса: "Фотографией года" по версии одной из самых престижных международных наград фотожурналистики World Press Photo стал снимок "Плачущая девочка на границе".

Автором снимка-победителя является американский фотограф Джон Мур. Об этом сообщается на сайте премии.

В одном из зарубежных изданий рассказывается, что на фото изображена двухлетняя девочка, чью мать обыскивает американский пограничник на границе США с Мексикой. Мать и ребенок незаконно переправились через реку Рио-Гранде из Мексики и были задержаны сотрудниками пограничной службы США. Фотография была сделана 12 июня 2018 года в МакАллен, штат Техас.

Как известно, World Press Photo - независимая, некоммерческая организация, штаб-квартира которой находится в Амстердаме (Нидерланды). Основана в 1955 году. Организация занимается проведением крупнейшей и самой престижной ежегодной премии в области фотожурналистики. Церемония награждения проходит в Oude Kerk ( «Старая Церковь») в Амстердаме. После конкурса фотографии победителей представляют на выставке, которую ежегодно посещает более двух миллионов человек в 45 странах. Ежегодная книга со всеми фотографиями победителей публикуется на нескольких языках.

Кроме выбора Фотографии года (World Press Photo года), конкурс проводится также в следующих категориях, таких как "Горячие новости", "События", "Люди в новостях", "Спорт," Проблемы современности ", "Повседневная жизнь", "Портреты", "Искусство и развлечения", "Природа".

Еще одной важной целью организации является поддержка профессиональной пресс-фотографии на международном уровне для того, чтобы стимулировать изменения в фотожурналистике, поддержать передачу знаний, выявить высокие профессиональные стандарты и способствовать свободному и неограниченному обмену информацией. Для этого организуется ряд образовательных проектов по всему миру: семинары, практические занятия и ежегодный Joop Swart Masterclass.