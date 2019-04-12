Украина станет "центром" книжной выставки в Вене

В этом году фокус Венской книжной выставки-ярмарки Buch Wien будет сосредоточен на Украине, которая получит статус "ведущей страны". Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"В прошлом году Украина достойно прозвучала на Венском книжной ярмарке. Развивая этот успех, сегодня имели хорошую встречу с руководством этого главного книжного форума страны. Договорились, что на нынешней ярмарке Украина будет "ведущей страной" (Schwerpunktland). Это означает, что Украина будет иметь особый статус, особый стенд и особых гостей", - говорится в сообщении.

Как отметили в украинском диппредставительстве, в рамках участия Украины в международной выставке-ярмарке, которая в этом году пройдет в австрийской столице с 6 по 10 ноября, предусматриваются, в частности, чтения и презентации Андрея Куркова, Тани Малярчук, Алексея Чупы и многих других украинских писателей.