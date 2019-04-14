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Воскресенье, 14.04.2019
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"Я пытаюсь смотреть в глаза": Тина Кароль заворожила поклонников невероятным декольте

"Я пытаюсь смотреть в глаза": Тина Кароль заворожила поклонников невероятным декольте
10:43 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Фанаты отмечают, что только Тине Кароль удается быть сексуальной без намека на пошлость или вульгарность.

Популярная украинская певица Тина Кароль все чаще восхищает поклонников чувственными и более откровенными фото. На ее странице в Instagram появился свежий снимок, который очаровал всех поклонников.

Тина Кароль рассказала о своем необычном хобби: видео
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На опубликованном фото Тина Кароль позирует в чувственном образе. Певица одета в откровенное атласное боди нежно-голубого цвета, которое оголяет зону декольте, а также подчеркивает пышный бюст. На плечах артистки бежевое клетчатое пальто. Ее волосы легкими локонами спадают на плечи, а на лице естественный макияж с традиционной красной помадой. Тина Кароль не смотрит в камеру, она наклонила голову вниз и кокетливо улыбается.

Фотографию звезда оставила без подписи, чем еще больше добавила интриги и места для фантазии. Поклонники пришли в восторг от нежного и в то же время сексуального образа певицы и забросали ее многочисленными комментариями.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

"Глаза красивые", "Я пытаюсь смотреть в глаза", "Невероятное декольте", "Ты знала, что ты лучшая?", "Ты – моя вечность, твой знак – бесконечность", "Тина, можно вас забрать и никому не отдавать?", "Доброе утро, Тина. Пусть этот день принесёт тебе только позитивные эмоции", "Люблю, нереальна", "Твои родинки что-то невероятное", "Эстетичная девочка", "Утро началось из прекрасного фото Тины Кароль", "Очень красивая", "Тина, ты невероятная певица", "Очень красивая девушка", - пишут фолловеры.

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Ранее популярная украинская певица Тина Кароль опубликовала на своей странице новый снимок, который взбудоражил поклонников. На нем артистка запечатлена в шикарном сером платье с глубоким декольте. По бокам на платье также имеется шнуровка, которая прибавляет образу Тины пикантности. На плечах у певицы приспущенный пиджак в клетку, а на ушах массивные сережки. Дополнила образ бессменная красная помада на губах и голливудская укладка локонов. Смотри обворожительное фото Тины Кароль по ссылке.

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Тина Кароль, Знаменитости, Образ, Певица, Украинская певица.
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