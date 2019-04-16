Лесю Никитюк сравнили с Дженнифер Лопес

Новости шоу бизнеса: На официальной странице в Instagram Леся Никитюк поделилась кадром из фотосессии для популярного глянца.

Украинскую телеведущую Лесю Никитюк сравнили с американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес.

"My sweet Sunday. Люблю менять имидж, но не себя! Будьте собой! (Фотосет для журнала… скоро)", – написала Никитюк с хэштегом "работа".

"Я вначале подумала, что это JLo", "Курочка моя, те сиси нужно показывать будущему, ну тому, избранному, который будет рядом с тобой и не даст никому смотреть на них, кроме себя. Интересно, Лесюня читает все эти комменты?", "Ее тут уже и с Лопес, и с Марчено сравнили! А мне кажется, что Леся просто похожа себя и на голливудскую звезду! Такая и есть!", "Сейчас модно груди выставлять? Реклама или никто не берет. Оставайся собой!" – комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая покоряет поклонников своей простотой, чувством юмора и красивой внешностью, показала результаты подготовки к теплому времени года. Так, в своих Instagram Stories звезда похвасталась плоским животом и подтянутой попой.