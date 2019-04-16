Елена Кравец удивила откровенным образом

Новости шоу бизнеса: Был опубликован соблазнительный черно-белый снимок красотки Елены Кравец, который спровоцировал фурор в Сети.

Украинская комедиантка и звезда Квартала 95 Елена Кравец снялась в соблазнительной фотосессии.

На официальной странице Квартала 95 в Instagram часто появляются новые фотографии актеров-комедиантов.

В кадре звезда Квартала 95 позировала в просто белой рубашке с расстегнутыми пуговицами. Кравец поразила поклонников естественной красотой и получила от них массу комплиментов.

"Что могу сказать? Как старое вино: с каждым годом вкуснее", "Не простая женщина ваша Леночка. В ней столько всего сочетается: и острый ум, и настоящая женская грация, и острый ум. Берегите ее, восхищайте и любите, как мы! Счастья, гармонии и любви!", "Вот что значит настоящая и природная красота! Никаких голых задниц и фотошопов не надо! Так держать!" – комментируют в социальных сетях.