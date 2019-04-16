Время пришло: спустя 11 лет отношений Джереми Аллен Уайт обручился с Эддисон Тимли

Новости шоу бизнеса: Знаменитости все чаще заводят детей прежде, чем вступают в брак.

Так произошло и со звездой сериала "Бесстыдники" Джереми Алленом Уайтом, который стал отцом еще в октябре прошлого года. Он встречался с актрисой Эддисон Тимлин уже на протяжении 11 лет, однако только пару дней назад она, наконец, продемонстрировала помолвочное кольцо в своем профиле в Instagram.

Тимлин опубликовала совместное фото с Джереми и подписала его коротко: "Мама и папа". Актриса не стала брать пример с Дженнифер Лопес, Кэти Перри или Хайди Клум, поэтому рассмотреть кольцо с крупным камнем довольно затруднительно. Однако факт есть факт — спустя много лет отношений знаменитости, наконец, узаконят свои отношения. Ни Джереми, ни Эддисон не стали комментировать это событие, так что когда именно состоится свадебная церемония, где она пройдет и как, остается неизвестным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mom & Dad Публикация от Addison Timlin (@addison.timlin) 14 Апр 2019 в 12:25 PDT

Напомним, Джереми Аллен Уайт и Эддисон Тимлин встретились в 2008 году на съемочной площадке фильма "Выпускники". В прошлом году они объявили, что ждут своего первенца, а в октябре показали поклонникам дочку, которую назвали Эзер Билли Уайт. "Добро пожаловать в этот мир, малышка, он только что стал намного ярче", — написала тогда актриса. Она также поделилась с подписчиками новостью о том, что крёстной мамой для малышки стала звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон.