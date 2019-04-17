Католическая Пасха "на носу": когда и как отмечают праздник в мире

Новости шоу бизнеса: Католики любят свою Пасху за особенные традиции праздника, который обычно наступает чуть раньше, чем у христиан.

Благодатный огонь, пасхальный кролик и спрятанные шоколадные яйца - от начала и до завершения празднования католическая Пасха имеет особенный характер и немного отличается от традиций в православной религии.

Один из самых популярных в мире праздников относится к переходящим, поскольку не имеет постоянной даты. Она высчитывается в зависимости от дня весеннего полнолуния, как было изначально заложено более 300 лет назад. Дата праздника выпадает на первое воскресенье после полнолуния и равноденствия. А начало весны не выпадает на календарный март. Считается, что эта пора года наступает лишь с первым теплом и равноденствием.

Разница в датах между христианской и католической Пасхой в этом году составляет ровно неделю. Католики будут отмечать, как всегда, раньше - 21 апреля, христиане - 28 числа. Но бывает, что между этими двумя событиями может пройти две и даже три недели. Все еще зависит от расчетов по юлианскому и григорианскому календарям. Иногда случается, что и христиане, и католики празднуют в один день.

Исторически сложилось так, что сперва было решено отмечать день Воскресения Христа по юлианскому календарю, но в 1582 решили перейти на григорианское летоисчесление. С тех пор дни, на которые приходится православная и католическая Пасха, отличаются. И лишь в трети случаев даты полностью совпадают, объединяя две веры.

Важнейшим событием для всего верующего мира является схождение Благодатного огня. Его появление считается чудом, поскольку, согласно религиозным убеждениям, Святой Свет возникает само по себе в Храме Гроба Господня, что в Иерусалиме. Интересно, что огонь появляется не в день католической Пасхи, а в ночь богослужения перед христианским празднованиям Светлого Воскресенья. И тогда пламенем делятся с миром. Его "частички" развозят спецрейсами в православные церкви разных городов.

Но стоит признать, что католики не совсем поддерживают сверхъестественность Благодатного огня. Тем не менее, с 19 века представители двух религий совершали совместное богослужение с передачей Святого Света. Так, известен случай, когда католический священнослужитель принимал Огонь из рук православного Патриарха.

Но больше всего в католической Пасхе любят традиционные обряды, которые в разных странах проводятся по-разному. К примеру, в Германии разводят костер вблизи храмов и даже на улицах. Этим действием люди как-бы прогоняют зиму с ее холодами и встречают уже теплую праздничную весну. Огонь горит весь вечер субботы, возле которого собираются толпы людей посмотреть и пообщаться.

Дети с особым наслаждением ждут Пасху, ведь согласно традициям католиков, пасхальный зайчик готовит ребятам корзинки со сладостями. В воскресенье утром малыши должны разыскать спрятанные шоколадные яйца, чтобы собрать всю корзинку. Почему зайчик? Издавна дети верили в то, что именно он приносит им подарки в этот светлый день. Но история этого символа упоминается и в исторических документах 16 столетия.

В Италии в день Светлого Воскресенья каждый старается попасть в Рим, чтобы услышать поздравление Папы Римского. А дальше начинается народное гулянье: родные ходят друг к другу в гости на протяжении нескольких выходных, дарят вкусные подарки, угощают домашними блюдами. Самой главной на праздничном столе является панеттоне - вариация на тему кулича.

В некоторых странах Европы, таких как Венгрия, украшают ветки деревьев расписными яйцами. Во Франции традиционно украшают и свои дома цветными лентами и гирляндами. Символом праздника здесь является колокол, а самой популярной сладостью остается шоколадная фигурка кролика и пирожные с шоколадной начинкой.