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Во саду иль в огороде: Потап порадовал поклонников милым фото

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Во саду иль в огороде: Потап порадовал поклонников милым фото
22:16 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Потап является тренером шоу Голос, а также выступает в составе группы Mozgi.

Украинский продюсер Потап - один из самых узнаваемых представителей украинского шоу бизнеса. Со-основатель Mozgi Entertaiment, он уже не воспринимается публикой лишь как продюсер, но уже по праву считается шоуменом. Общество активно обсуждает его возможный роман с певицей Настей Каменских, но никто из парочки слухи не подтверждает, но и не опровергает.

Кроме этого, зрители шоу Голос часто "сватают" продюсера к его коллеге по площадке - Тине Кароль. Многие поклонники певицы и артиста считают, что между ними роман. Свои догадки они высказывают на страничках продюсера и артистки в социальных сетях.

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Сегодня, 17 апреля, Потап в своем профиле в Instagram опубликовал новое селфи. На нем артист предстал перед публикой в домашнем виде. На фото у продюсера футболка с эмблемой испанского футбольного клуба Барселона. Попозировал Потап возле цветущего дерева в, по всей видимости, небольшом саду возле дома.

"Наконец-то расцвела", - написал под фото Потап

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Поклонники принялись додумывать, где это сфотографировался любимый артист: "Это случайно не сад Тины?", "Тоже такая мысль была", "Ну просто уж слишком похож", "Чумачечая весна!", "У хорошего человека всегда деревья цветут", "Как милоооооо. Ми-ми-мишныный", "В саду у Тиночки любимой", "Эту у Тины в саду?", "В гостях у Тины?".

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Тина Кароль, Instagram, Потап, Алексей Потапенко, Фото в саду.
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