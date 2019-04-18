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Шик и блеск: Украинская звезда в бархатном платье затмила всю публику

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Шик и блеск: Украинская звезда в бархатном платье затмила всю публику
18:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На открытии нового модного бутика Тина Кароль появилась в элегантном наряде.

В черном бархатном платье певица предстала на открытии бутика Balmain. Светское мероприятие состоялось в городе Киеве, где Тина была звездным гостем.

Тина Кароль давно является одной из самых стильных украинских звезд шоу-бизнеса, чему мы не перестаем удивлятся уже многие годы. Вспомним хотя бы ее незабываемую поездку в Нью-Йорк, где певица щеголяла в брендовых вещах по улицам Большого яблока.

Подчеркнем, что Кароль было чем похвастатся на публике. Так она в очередной раз доказала, что держать себя в тонусе и иметь идеальную, стройную фигуру не сложно. Главное любить себя и быть собой!

Певица Тина Кароль в бархатном платье

"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу

Напомним, что совсем недавно украинская певица заплакала в пямом эфире музыкального шоу "Голос країни". В воскресенье, 14 апреля, в полуфинале вокального шоу Голос страны команда проекта устроила неожиданный сюрприз для 8-летнего Даниила, который борется с онкологией уже три года. Больше всего подопечный Здійсни мрію Даня Чобанюк мечтал познакомиться с Тиной Кароль и спеть вместе с ней песню Україна – це ти.

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Тина Кароль, Украинская певица, Balmain.
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