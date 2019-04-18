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Иванка Трамп совершила официальный выход в нежном образе

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Иванка Трамп совершила официальный выход в нежном образе
19:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях в сети появились фото 38-летней Иванки Трамп, которые были сделаны во время ее прибытия в город Абиджан, в западной Африке.

Для жаркой страны американская модница выбрала яркий костюм. А вот для официальных выходов, которые она осуществляет во время визита, Иванка все-таки, решила отдать предпочтение сдержанным цветам.

Так, на встрече с премьер-министром страны Кот-д'Ивуар в западной Африке, дочь президента США надела элегантное платье. Выбор Иванки Трамп пришелся на светло-розовый оттенок, свидетельствующий о ее осведомленности о модных трендах, ведь цветом 2019 года признан живой коралл, который очень похож на расцветку ее платья.

Иванка Трамп

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Платье с акцентом на талии, подчеркнувшее ее стройность, придало изысканности Иванке Трамп. Стоит отметить интересную особенность ее наряда - на плечах платья вместо привычного рукава были дошиты длинные плиссированные полоски, свисавшие до кистей рук, таким образом образуя еще один тренд сезона - кейп. Образ блондинки дополнили белые туфли-лодочки с пряжкой из камней.

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