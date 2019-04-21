Шикарная фигура: Жозефина Скривер в эффектном купальнике

Новости шоу бизнеса: Обольстительная датская модель периодически заполняет свою страницу в Instagram пикантными фотографиями.

"Ангел" Victoria's Secret не забывает о разнообразии, поэтому горячие фото в ее аккаунте появляются с подиумов, в домашнем стиле, с отдыха или из рекламных кампаний. Так, последние фото Жозефин Скривер опубликовала в перерыве между грандиозными выступлениями на музыкальном фестивале Coachella.

26-летняя модель позировала перед камерой в сексуальном купальном костюме красного цвета от Victoria's Secret.

Сексуальные разрезы на бюстгальтере и трусиках в виде буквы "V" только добавили пикантности и подчеркнули пышный бюст знаменитости. На одной из фотографий она позировала, закрыв глаза и наслаждаясь солнечными лучами, таким образом продемонстрировав свой упругий пресс. А на другом фото Жозефин Скривер повернулась к камере спиной, акцентировав внимание на свои ягодицы.

Напомним, что Злата Огневич засветила стройные ноги в мини-платье. Эффектный наряд позволил знаменитости продемонстрировать все плюсы своей фигуры - стройные ноги, тонкую талию и пышное декольте.