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Мамин ангелочек: сын Тины Кароль поддержал звездную маму на финале "Голосу Країни-9"

Мамин ангелочек: сын Тины Кароль поддержал звездную маму на финале "Голосу Країни-9"
22:39 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В воскресенье, 21 апреля, украинцы узнают имя победителя вокального шоу "Голос страны 9 сезон".

Перед стартом грандиозного проекта в сети появились эксклюзивные кадры, на которых видно подготовку к последнему выпуску. Больше всего очаровало поклонников то, как сын Тины Кароль Вениамин поддерживает свою звездную маму.

Хоть Тина Кароль живет в Украине, а ее сын Вениамин – в Великобритании, на религиозные праздники или особые события они всегда вместе. Так, на днях мальчик приехал в Киев, где вместе со своей звездной мамой провел Вербное воскресенье.

"Чтобы рос здоровенький, чтобы был всегда у меня добренький, чтобы учился хорошо и маму слушал", – с волнением и нежностью пожелала Тина Кароль своему сыну.

 
 
 
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Вербна неділя! #тинакароль

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Копия мамы: Тина Кароль показала трогательное фото с сыном

Как известно, в воскресенье поп-дива не только праздновала Вербное воскресенье, но и готовилась к последнему выпуску шоу "Голос страны-9". Следовательно Тина Кароль пришла на съемочную площадку вместе с 10-летним Вениамином. Мальчик счастливо сел на судейское кресло своей мамы и наблюдал за репетицией.

"Голос країни" 9 сезон, 13 выпуск: борьба за место в финале (Видео)

Не обошлось и без заигрываний от Дана Балана.

 
 
 
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Тина Кароль на генеральной репетиции финального эфира "Голоса страны"! #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

 "Не могла дышать": Тина Кароль рассказала о своей новой фотосессии 

Во время генеральной репетиции артист спел для Тины Кароль отрывок из песни и нежно обнял ее. Соответствующий ролик разместили на странице фан-группы певицы, вызвав в сети фурор.

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