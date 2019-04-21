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По-весеннему нежный образ: Кейт Миддлтон отметила католическую Пасху

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По-весеннему нежный образ: Кейт Миддлтон отметила католическую Пасху
22:40 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Герцоги Кембриджские не нарушают семейных традиций, поэтому охотно участвуют в запланированных торжественных и религиозных мероприятиях.

На этот раз принц Уильям и Кейт Миддлтон пришли на особенную церковную службу вместе с королевскими родственниками.

В воскресенье, 21 апреля, католический мир отмечает один из величайших праздников - Пасху. Поэтому представители королевской семьи пришли на традиционное богослужение в церковь Святого Георгия, в Виндзоре. Однако этот день стал по-настоящему особенным для них, поскольку религиозный праздник совпал с 93-им днем рождения королевы Елизаветы II.

Знаменитая именинница пришла в церковь в приподнятом настроении и в элегантном наряде. Именно к Ее Величеству было приковано внимание всех участников мероприятия, а родственники охотно приветствовали ее во дворе Виндзорского дворца.

Нежно голубое пальто и шляпка: Королева Елизавета II совершила публичный выход 

Но не меньше внимания привлекла к себе супруга принца Уильяма – Кейт Миддлтон. А все благодаря элегантному и по-весеннему нежном образе. Особое богослужение герцогиня Кембриджская пришла в голубом пальто от Alexander McQueen, платья и шляпке такого же оттенка. Туфли-лодочки и клатч завершили ее изящный look.

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Не забыла Кейт Миддлтон и об украшениях. Она выбрала из своей коллекции драгоценную брошь, которая сверкала на ее пальто, и серьги в форме капли.

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