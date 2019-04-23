Лиля Ребрик показала трогательное фото младшей дочери

Новости шоу бизнеса: Поклонники звездной семейки впервые увидели лицо годовалой младшей дочери телеведущей.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик впервые украсила обложку журнала со всей семьей.

Лилия Ребрик с мужем, хореографом Андреем Диким, дочерьми Дианой и Полиной – впервые в полном семейном составе – украсили обложку нового выпуска популярного глянца Viva!.

Также Ребрик ответила на интригующие вопросы журналистов и рассказала, не приходится ли ей постоянно имитировать улыбку.

"Я не кривлю душой, когда выгляжу на фотографиях в соцсетях счастливой. Может быть, для кого-то эти снимки станут мотивацией, источником вдохновения. Я признательна своим зрителям, которые смотрят утреннее шоу, а потом пишут мне слова благодарности за то, что я "сделала" их день, кому-то подняла настроение. Для меня это движущая сила. Улыбаться – стиль моей жизни, я считаю, что надо идти от внешнего к внутреннему. Когда у вас плохое настроение, нужно выпрямить спину и заставить себя улыбнуться – все не так плохо! Это внутренняя мотивация, которая заставляет идти дальше и не уставать", – объяснила Лилия Ребрик.

Как сообщалось ранее, Вечером в пятницу, 19 апреля, состоялась церемония вручения украинской премии "Золота дзиґа-2019". На красной дорожке появилось множество звезд, среди которых оказалась телеведущая Лилия Ребрик с супругом, танцором Андреем Диким.