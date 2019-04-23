"Вишенка на торте": Тина Кароль поразила фанатов невероятным декольте

Новости шоу бизнеса: Чувственная исполнительница "засветила" пышное декольте.

Украинская певица и звездный тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль взбудоражила своих фанатов ярким фото, на котором она позирует в платье с очень глубоким декольте.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Его активно комментируют и восхищаются красотой исполнительницы.

Переглянути цей допис в Instagram @goloskrainy_official #тинакароль #tinakarol Ph @1plus1_ua Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol) 22 Кві 2019 р. о 5:39 PDT

Так, в кадре Тина Кароль появилась в нежно-голубом платье с тонкими бретелями и в цветочный принт. В глаза бросается "опасное" декольте. Дополнила образ поп-дива распущенными волнистыми волосами, аккуратно уложенными с помощью декорированного обруча. На губах - ярко-красная помада.